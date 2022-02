Rho, il vento abbatte un albero: due persone sotto al tronco, uno è grave (Di lunedì 7 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo è rimasto ferito in maniera grave questa mattina a Rho per la caduta di un grosso albero a causa del forte vento, ferita in maniera più lieve anche una donna. L’incidente è avvenuto verso le 11,30 in piazza Libertà a Rho. Già 15 minuti prima un albero era caduto in via Settembrini in tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 7 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo è rimasto ferito in manieraquesta mattina a Rho per la caduta di un grossoa causa del forte, ferita in maniera più lieve anche una donna. L’incidente è avvenuto verso le 11,30 in piazza Libertà a Rho. Già 15 minuti prima unera caduto in via Settembrini in tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

