Reggio Emilia | 18enne denuncia violenza sessuale a una festa

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

La Gazzetta di Reggio

I volontari del Cisom saranno presenti in alcune farmacie di Chieti, Avellino, Parma,, Faenza Piacenza, Rimini, Bologna, Roma, Ciampino, Soriano, Fabrica di Roma, Vignanello, Milano, ...... una iniziativa rivolta alle classi quarte degli Istituti superiori delle province di Modena,, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO). Ormai ...Santa Croce sull’Arno ed altri), ma anche nelle province di Milano e di Reggio Emilia. Nel corso delle indagini, le Fiamme gialle hanno inoltre individuato altre quattro persone, accusate di ...Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia ha organizzato un webinar aperto a tutti gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi per fare chiarezza sul caro energia e presentare ...