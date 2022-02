Pechino 2022, Brignone è argento nello slalom gigante. Malagò esulta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Brignone conquista il secondo posto nello slalom gigante . L'atleta azzurra ha ottenuto la medaglia d'argento nella prima gara femminile dello sci alpino di Pechino 2022. L'oro è andato alla ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federicaconquista il secondo posto. L'atleta azzurra ha ottenuto la medaglia d'nella prima gara femminile dello sci alpino di. L'oro è andato alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - sportface2016 : #Lollobrigida chiude al sesto posto nei 1500 metri. Oro all'olandese #Wust - #speedskating #BeijingWinterOlympics - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Brignone è argento nel gigante, quarta medaglia per l'Italia -