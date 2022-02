Nba, scelte le riserve: tutto pronto per l’All-Star Game (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Nba ha reso note le 14 riserve che andranno a completare i due roster dell’All-Star Game 2022 che si terrà a Cleveland tra il 18 e il 20 febbraio 2022. Dopo i voti della stampa, dei calciatori e dei fan che hanno portato alla scelta dei titolari, a scegliere le riserve (come ogni anno) sono stati i 30 allenatori della Lega. Tante certezze, qualche sorpresa e due esordi assoluti con Fred VanVleet e Darius Garland pronti al loro esordio nella notte delle stelle. Nba, le 14 riserve dell’All-Star Game 2022 Dalla delusione di non essere selezionati tra i titolari, alla gioia seppur con qualche remura, della convocazione tra le riserve. Come si poteva facilmente prevedere, a prendere posto tra le 14 ... Leggi su zon (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Nba ha reso note le 14che andranno a completare i due roster del2022 che si terrà a Cleveland tra il 18 e il 20 febbraio 2022. Dopo i voti della stampa, dei calciatori e dei fan che hanno portato alla scelta dei titolari, a scegliere le(come ogni anno) sono stati i 30 allenatori della Lega. Tante certezze, qualche sorpresa e due esordi assoluti con Fred VanVleet e Darius Garland pronti al loro esordio nella notte delle stelle. Nba, le 14del2022 Dalla delusione di non essere selezionati tra i titolari, alla gioia seppur con qualche remura, della convocazione tra le. Come si poteva facilmente prevedere, a prendere posto tra le 14 ...

