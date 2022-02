Meteo, in arrivo temporali e neve: ecco dove (Di lunedì 7 febbraio 2022) La stagione invernale fin qui giunta è risultata piuttosto sotto tono in termini di precipitazioni: le nostre montagne appaiono spesso brulle e aride e in molte regioni del centro-nord si parla già di emergenza siccità. Nel corso della settimana appena iniziata il tempo tuttavia è destinato a cambiare sotto i colpi di correnti più fredde e instabili, che daranno vita a un veloce peggioramento. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che gli effetti di questo vero e proprio raid artico si faranno sentire soprattutto sui versanti di confine dell’arco alpino e su molti tratti del Sud dove la giornata odierna sarà caratterizzata da una forte instabilità carica di rovesci di pioggia anche a sfondo temporalesco, più probabili sulle aree del basso Tirreno. L’atteso calo delle temperature darà vita a qualche nevicata sui ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) La stagione invernale fin qui giunta è risultata piuttosto sotto tono in termini di precipitazioni: le nostre montagne appaiono spesso brulle e aride e in molte regioni del centro-nord si parla già di emergenza siccità. Nel corso della settimana appena iniziata il tempo tuttavia è destinato a cambiare sotto i colpi di correnti più fredde e instabili, che daranno vita a un veloce peggioramento. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it comunica che gli effetti di questo vero e proprio raid artico si faranno sentire soprattutto sui versanti di confine dell’arco alpino e su molti tratti del Sudla giornata odierna sarà caratterizzata da una forte instabilità carica di rovesci di pioggia anche a sfondo temporalesco, più probabili sulle aree del basso Tirreno. L’atteso calo delle temperature darà vita a qualche nevicata sui ...

