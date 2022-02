Mascherine, discoteche e obbligo vaccino: le date da ricordare fino al 15 giugno (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con la decisione di togliere l’obbligo di Mascherine all’aperto in tutta Italia e non solo in zona bianca a partire dall’11 febbraio, annunciata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, come riporta l’Ansa cambia nuovamente il calendario delle scadenze delle misure adottate per contrastare l’emergenza Covid. Ecco nel dettaglio le date da ricordare, a partire dall’entrata in vigore, oggi, del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio e della circolare del ministero della Salute che ha ridotto da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati. – 7 FEBBRAIO: Sono operative le nuove norme su scuola, vaccinati e Green pass. Viene dimezzata la durata della Didattica a distanza, che passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado e rimarrà solo per i non vaccinati, ad eccezione della fascia ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Con la decisione di togliere l’diall’aperto in tutta Italia e non solo in zona bianca a partire dall’11 febbraio, annunciata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, come riporta l’Ansa cambia nuovamente il calendario delle scadenze delle misure adottate per contrastare l’emergenza Covid. Ecco nel dettaglio leda, a partire dall’entrata in vigore, oggi, del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio e della circolare del ministero della Salute che ha ridotto da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati. – 7 FEBBRAIO: Sono operative le nuove norme su scuola, vaccinati e Green pass. Viene dimezzata la durata della Didattica a distanza, che passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado e rimarrà solo per i non vaccinati, ad eccezione della fascia ...

Advertising

Corriere : ?? Addio alle restrizioni anti-coronavirus: a partire da oggi l’obbligo di indossare le mascherine e di esibire il G… - Agenzia_Ansa : Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. E' l'in… - TgLa7 : Ok #Cdm, altri 10 giorni mascherine aperto e discoteche chiuse - LucaLeo89 : @fattoquotidiano Da trivaccinato non è che sia allettante la prospettiva di dover mostrare quella roba del greenpas… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Cambia nuovamente il calendario delle scadenze delle misure adottate per contrastare l'emergenza Covid. Ecco le date da r… -