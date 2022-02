M5S: Tribunale Napoli, figura presidente non in statuto tornato in vigore, è illegittima (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "L'invalidità che allo stato risulta della delibera con cui l'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE ha modificato lo statuto fa di conseguenza, in questa sede, apparire invalida anche la delibera del 5 agosto 2021 con cui è stato nominato il presidente dell'ente. In via assorbente, va fatto rilevare che lo statuto in vigore prima della sua modifica, che come visto al punto 3 risulta illegittima, non prevedeva la figura del presidente quale organo dell'associazione. Pertanto la sua nomina appare a sua volta in contrasto con le regole statutarie ai sensi dell'art. 23 c.c.". E' quanto scrive il Tribunale di Napoli nell'ordinanza, visionata dall'Adnkronos, con cui il giudice della settima sezione civile del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "L'invalidità che allo stato risulta della delibera con cui l'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE ha modificato lofa di conseguenza, in questa sede, apparire invalida anche la delibera del 5 agosto 2021 con cui è stato nominato ildell'ente. In via assorbente, va fatto rilevare che loinprima della sua modifica, che come visto al punto 3 risulta, non prevedeva ladelquale organo dell'associazione. Pertanto la sua nomina appare a sua volta in contrasto con le regole statutarie ai sensi dell'art. 23 c.c.". E' quanto scrive ildinell'ordinanza, visionata dall'Adnkronos, con cui il giudice della settima sezione civile del ...

Advertising

ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - gabrieligm : Il tribunale di Napoli sospende Giuseppe Conte dalla carica di presidente del M5s perché eletto con uno statuto app… - riccardovincen3 : Per la serie “La Corrida” (dilettanti allo sbaraglio) il tribunale di Napoli sospende lo statuto del #M5S , l’abusi… - LaPresse_news : L'avvocato Lorenzo Borré a #LaPresse: 'Per il Movimento è l'anno zero, l'ex premier non ha più poteri e si dovrà qu… -