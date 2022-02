Lorenzo Amoruso difende Manila per l’augurio di morte: “Strumentalizzazione” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo il polverone scatenato ieri per la frase di Manila Nazzaro contro Nicola Pisu, il compagno dell’ex Miss Italia è intervenuto sui social in sua difesa. La difesa di Lorenzo Amoruso Il compagno di Manila è sempre molto presente per tutte le polemiche intorno al Grande Fratello Vip 6. Anche questa volta non si è smentito. Infatti ieri ha voluto rispondere al post di Nicola Pisu, direttamente sul suo profilo, sostenendo che sia stato strumentalizzato il discorso della sua compagna. Secondo lui era una difesa per Miriana Trevisan non un vero e proprio augurio di morte verso il ragazzo. Ecco quanto ha scritto: “Whao, quanti fenomeni da tastiera esistono in questo mondo virtuale. Beh sicuramente se avete visto solo 7 secondi del video, ovviamente screditate Manila, se pero cercate di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo il polverone scatenato ieri per la frase diNazzaro contro Nicola Pisu, il compagno dell’ex Miss Italia è intervenuto sui social in sua difesa. La difesa diIl compagno diè sempre molto presente per tutte le polemiche intorno al Grande Fratello Vip 6. Anche questa volta non si è smentito. Infatti ieri ha voluto rispondere al post di Nicola Pisu, direttamente sul suo profilo, sostenendo che sia stato strumentalizzato il discorso della sua compagna. Secondo lui era una difesa per Miriana Trevisan non un vero e proprio augurio diverso il ragazzo. Ecco quanto ha scritto: “Whao, quanti fenomeni da tastiera esistono in questo mondo virtuale. Beh sicuramente se avete visto solo 7 secondi del video, ovviamente screditate, se pero cercate di ...

Advertising

infoitsport : Lorenzo Amoruso difende Manila per l’augurio di morte: “Strumentalizzazione” - sabrina87666044 : @GrandeFratello no ma il video di Lorenzo Amoruso di lui che le da della deficiente a temptation island! Sto volando #basciagoni #gfvip - tuttopuntotv : Lorenzo Amoruso difende Manila per l’augurio di morte: “Strumentalizzazione” #GFVip6 #GFVip #mirinat #jessvip… - zazoomblog : Gf Vip 6 Lorenzo Amoruso difende Manila Nazzaro dopo l’attacco di Nicola Pisu - #Lorenzo #Amoruso #difende #Manila… - zazoomblog : Gf Vip 6 Lorenzo Amoruso difende Manila Nazzaro dopo l’attacco di Nicola Pisu - #Lorenzo #Amoruso #difende #Manila -