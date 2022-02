LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Mayer fa il vuoto, tra poco Paris (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa 5.42 PAZZESCOOOOO!!! Crawford fa tremare Mayer ed è secondo a soli 7 centesimi! La gara è lunga, attenzione…Ora lo svizzero Beat Feuz: la pista potrebbe essere adatta all’elvetico. 5.41 Crawford è dietro di 1 centesimo al secondo rilevamento. Mayer nella parte alta presta il fianco, dopo è stato perfetto e difficilmente attaccabile. 5.40 Niente oro per Kilde. Il norvegese è stato più lento di Mayer dove contava la scorrevolezza ed è secondo a 35 centesimi. Davanti abbiamo tutti i migliori, ora Marsaglia è quarto. Tocca al canadese James Crawford, una mina vagante. 5.39 Kilde è dietro di 0.07 al terzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA5.42 PAZZESCOOOOO!!! Crawford fa tremareed è secondo a soli 7 centesimi! La gara è lunga, attenzione…Ora lo svizzero Beat Feuz: la pista potrebbe essere adatta all’elvetico. 5.41 Crawford è dietro di 1 centesimo al secondo rilevamento.nella parte alta presta il fianco, dopo è stato perfetto e difficilmente attaccabile. 5.40 Niente oro per Kilde. Il norvegese è stato più lento didove contava la scorrevolezza ed è secondo a 35 centesimi. Davanti abbiamo tutti i migliori, ora Marsaglia è quarto. Tocca al canadese James Crawford, una mina vagante. 5.39 Kilde è dietro di 0.07 al terzo ...

