LIVE – Pechino 2022 | finale snowboard slopestyle maschile | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Latestuale delladelloalle Olimpiadi invernali di. Emiliano Lauzi, dopo aver staccato il pass per l’atto conclusivo, non vuole smettere di stupire e proverà a rendersi protagonista sulle nevi del Genting Snow Park H&S Stadium. L’appuntamento è per le ore 4.00 italiane di lunedì 7 febbraio. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRE LE GARE IN TV: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER ...