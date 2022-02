«Io, influencer per caso: insegno a vivere bene la propria età» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Jang Myung Sook (Courtesy @IstitutoCulturaleCoreano) Jang Myung Sook è tra le influencer più note della Corea del sud. Ha lavorato a lungo in Italia come esperta di moda. Con il libro bestseller Al mare si veste Versace, in città si veste Armani ha fatto conoscere in Asia il made in Italy. Ha quasi un milione di follower su You Tube con il nickname “Milanonna”, crasi tra Milano e “nonna”. Il suo caso non sarebbe così unico se non fosse anche per l’età: ha 68 anni. Ed è amatissima dai giovani, e non solo coreani. Leggi anche › La pioniera delle influencer › Kate Middleton compie 40 anni: evoluzione beauty di una duchessa “influencer” ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 febbraio 2022) Jang Myung Sook (Courtesy @IstitutoCulturaleCoreano) Jang Myung Sook è tra lepiù note della Corea del sud. Ha lavorato a lungo in Italia come esperta di moda. Con il libro bestseller Al mare si veste Versace, in città si veste Armani ha fatto conoscere in Asia il made in Italy. Ha quasi un milione di follower su You Tube con il nickname “Milanonna”, crasi tra Milano e “nonna”. Il suonon sarebbe così unico se non fosse anche per l’età: ha 68 anni. Ed è amatissima dai giovani, e non solo coreani. Leggi anche › La pioniera delle› Kate Middleton compie 40 anni: evoluzione beauty di una duchessa “” ...

