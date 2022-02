Inter-Milan, presunto sputo di Lautaro a Theo Hernandez: è bufera sui social. L'argentino a rischio squalifica? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il derby di Milano andato in scena sabato scorso a “San Siro”, che ha visto la vittoria in rimonta del Milan per 1-2, continua a lasciare strascichi. Infatti sotto la lente di ingrandimento è... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il derby dio andato in scena sabato scorso a “San Siro”, che ha visto la vittoria in rimonta delper 1-2, continua a lasciare strascichi. Infatti sotto la lente di ingrandimento è...

