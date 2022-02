Infortunio Gabbiadini | i tempi di recupero dell’attaccante della Samp

(Di lunedì 7 febbraio 2022): le ultime suididopo la lesione del legamento crociato Le sensazioni negative di ieri sono state confermate dagli esami medici. Manolosi è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e nei prossimi giorni verrà sottoposto a intervento chirurgico. Successivamente, per l’attaccantedoria inizierà un periodo di riabilitazione che dovrebbe concludersi tra circa sei mesi. Come appreso dalla redazione dinews24.com, il ritorno diè previsto dopo luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Giovinco alla @sampdoria dopo l'infortunio di #Gabbiadini @SkySport #calciomercato - DiMarzio : .?@sampdoria?, l’esito dell’esame conferma la rottura del crociato per #Gabbiadini - SkySport : ULTIM'ORA SAMPDORIA INFORTUNIO GABBIADINI, SI TEME LUNGO STOP Al suo posto Giovinco, contratto fino a giugno… - mlsmagita : Poteva essere una storia da raccontare quella del ritorno di #Giovinco in #MLS.invece la Sampdoria, visto l'infortu… - SampNews24 : #Sampdoria, #Audero si stringe a #Gabbiadini. Ricordando il derby vinto -

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: le ultime sui tempi di recupero dell'attaccante della Samp dopo la lesione del legamento crociato Le sensazioni negative di ieri sono state confermate dagli esami medici. Manolo ..."Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro": è questa la diagnosi ufficiale dell'subìto ieri al Ferraris da Manolo, durante il primo tempo della gara contro il Sassuolo. L'attaccante ha effettuato stamane una risonanza al Laboratorio Albaro, che ha confermato ...Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale, annuncia il colpo della Sampdoria per sostituire l'infortunato Gabbiadini che ha chiuso la stagione per la lesione del crociato: "Il calciomercato ...Il ritorno sulla panchina blucerchiata ha portato 3 punti ma anche un pesante infortunio. Manolo Gabbiani ... tutto fatto con la Sampdoria per sostituire Gabbiadini ...