Inciampa e si spara al torace | 50enne muore durante una battuta di caccia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un tragico incidente di, avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 6 febbraio, nelle campagne di Urzulei, in provincia di Nuoro. Fatale per la vittima, unoriginario di Lotzorai, un colpo...

L'Unione Sarda.it

Tragico incidente di caccia nel primo pomeriggio nelle campagne di Urzulei in Ogliastra : un cacciatore di Lotzorai 50 anni , in Ogliastra, è morto per un colpo di arma da fuoco al torace. Secondo una ... Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che cercano ora di ricostruire la dinamica l'incidente, sentendo prima di tutto gli amici della compagnia di caccia. I carabinieri ora cercano di ricostruire la dinamica della tragedia, sentendo in primis i testimoni della compagnia di caccia della vittima. Un parente del 50enne, che era presente sul posto, ha accus ...