"Deve scendere dal palco". Iva Zanicchi, rovinoso fuoriprogramma a Domenica In: il gelo di Mara Venier (Di lunedì 7 febbraio 2022) Perché Sanremo è Sanremo, anche quando finisce. Come sempre, va in onda dal teatro Ariston la puntata di Domenica in con Mara Venier (tra l'altro la più acclamata al Fantasanremo, seduta in prima fila tra Carlo Fuortes e Stefano Coletta, big di Rai1). Con l'arrivo di Iva Zanicchi, che ha partecipato a questo festival, arriva un momento di grande imbarazzo. L'aquila di Ligonchio ringrazia gli autori della sua canzone, tra questi c'è Italo Ianne (seduto in pubblico): si alza e sale sul palco. La conduttrice lo blocca. Ma è un momento di vero imbarazzo. Si tratta di un vero fuoriprogramma che, oltre a creare qualche tensione, mette in allarme la conduttrice. I protocolli Rai sono severissimi e rigorosi: nessuno può salire sul palco senza essersi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Perché Sanremo è Sanremo, anche quando finisce. Come sempre, va in onda dal teatro Ariston la puntata diin con(tra l'altro la più acclamata al Fantasanremo, seduta in prima fila tra Carlo Fuortes e Stefano Coletta, big di Rai1). Con l'arrivo di Iva, che ha partecipato a questo festival, arriva un momento di grande imbarazzo. L'aquila di Ligonchio ringrazia gli autori della sua canzone, tra questi c'è Italo Ianne (seduto in pubblico): si alza e sale sul. La conduttrice lo blocca. Ma è un momento di vero imbarazzo. Si tratta di un veroche, oltre a creare qualche tensione, mette in allarme la conduttrice. I protocolli Rai sono severissimi e rigorosi: nessuno può salire sulsenza essersi ...

Advertising

mitrandirr : @MarioR_91 @falbrav1 Eh lo so, me ne resi conto quando a settembre andai a San Siro, dove ancora di più rispetto al… - BracaliM : Il mondo del lavoro si deve mobilitare insieme ai ragazzi e, scendere in piazza al loro fianco per rivendicare dign… - Vanessa04523784 : RT @ladycapuleti: poi non dite che questa donna non è lucida perché HA RAGIONE sotto tutti i punti di vista jessica deve proprio scendere d… - arianna_blanche : RT @gaiasanatomy: Tra l'altro non accetta UNA che sia UNA critica, questo deve scendere da quel cazzo di piedistallo che si è creato da sol… - ladycapuleti : poi non dite che questa donna non è lucida perché HA RAGIONE sotto tutti i punti di vista jessica deve proprio scen… -