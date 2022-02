Curling strepitoso alle Olimpiadi | l’Italia è in semifinale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino – Inda imbattuta ed è la sola squadra a farlo,di Pechino.delstupisce ancora e si prende la partita delle migliori quattro ai Giochi, vincendo 9 gare su 9 a punteggio pieno. Il team formato da Stefano Constantini e Amos Mosaner ha battuto il Canada, campioni olimpici in carica, per 8 a 7, e vola inall'extra end. In gara oggi all'ora di pranzo contro la Svezia, già incontrata in qualifica. (foto@Fisg-Facebook)