COVID. VIA LE MASCHERINE ALL'APERTO IN TUTTA ITALIA DALL'11 FEBBRAIO (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ecco nel dettaglio le date da ricordare, a partire DALL'entrata in vigore, oggi, del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio e della circolare del ministero della Salute che ha ridotto ... Leggi su parlamentonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ecco nel dettaglio le date da ricordare, a partire'entrata in vigore, oggi, del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio e della circolare del ministero della Salute che ha ridotto ...

Advertising

LaStampa : Covid, Costa: via le mascherine all’aperto in tutta Italia dall’11 febbraio, al 31 marzo finisce lo stato di emerge… - HuffPostItalia : Via Dpcm, Cts e Commissario. Resteranno Green Pass e mascherine. Come sarà la nuova normalità Covid - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - ImLost73 : RT @SergioCirsergio: “80 morti Covid al giorno, non 400”/ Giorlandino (Altamedica): “dati falsati perché…” - Simonemalvoni : RT @SergioCirsergio: “80 morti Covid al giorno, non 400”/ Giorlandino (Altamedica): “dati falsati perché…” -