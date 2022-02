Covid oggi Svizzera, quasi 70mila contagi in 3 giorni (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – quasi 70mila contagi da coronavirus e 20 morti in Svizzera negli ultimi 3 giorni secondo i numeri del bollettino relativo al weekend. In base ai dati diffusi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), sono 238 le persone che sono state ricoverate in ospedale. Una settimana fa, l’Ufsp comunicava 89.453 casi, 26 decessi e 219 ricoveri. I pazienti Covid occupano il 24,90% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso di occupazione del 74,50%. Secondo l’Ufsp, nelle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 184.414 test. Il tasso di positività è del 37,2%, contro il 34,7% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,92. La variante Omicron ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) –da coronavirus e 20 morti innegli ultimi 3secondo i numeri del bollettino relativo al weekend. In base ai dati diffusi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), sono 238 le persone che sono state ricoverate in ospedale. Una settimana fa, l’Ufsp comunicava 89.453 casi, 26 decessi e 219 ricoveri. I pazientioccupano il 24,90% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso di occupazione del 74,50%. Secondo l’Ufsp, nelle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 184.414 test. Il tasso di positività è del 37,2%, contro il 34,7% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina disugli altri dati, si attesta a 0,92. La variante Omicron ...

