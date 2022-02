Covid in Toscana: 40 morti (ennesima strage), oggi 7 febbraio. In forte calo i contagi: 2.783 (Di lunedì 7 febbraio 2022) - Nuova strage di anziani in Toscana, oggi 7 febbraio 2022: i morti per coronavirus sono 40. Si tratta di 22 uomini e 18 donne, con età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 40 persone decedute sono 15 a Firenze, 4 a Prato, 1 a Pistoia, 4 a Lucca, 9 a Pisa, 3 a Livorno, 3 a Siena, 1 a Grosseto. Sono invece in forte calo i nuovi contagiati: 2.783 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 febbraio 2022) - Nuovadi anziani in2022: iper coronavirus sono 40. Si tratta di 22 uomini e 18 donne, con età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 40 persone decedute sono 15 a Firenze, 4 a Prato, 1 a Pistoia, 4 a Lucca, 9 a Pisa, 3 a Livorno, 3 a Siena, 1 a Grosseto. Sono invece ini nuoviati: 2.783 L'articolo proviene da Firenze Post.

