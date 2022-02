Bruno Guimaraes svela: «Newcastle progetto interessante, ma in futuro…» (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Le parole dell’ex Lione L’ex centrocampista del Lione Bruno Guimaraes ha svelato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Newcastle. Le sue parole. Guimaraes – «Quello del Newcastle è un progetto più che interessante. L’idea per questa stagione è restare in Premier League, ma in futuro l’obiettivo principale è quello di essere in Champions League e provare a vincere questa competizione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) . Le parole dell’ex Lione L’ex centrocampista del Lionehato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del. Le sue parole.– «Quello delè unpiù che. L’idea per questa stagione è restare in Premier League, ma in futuro l’obiettivo principale è quello di essere in Champions League e provare a vincere questa competizione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Bruno Guimaraes svela: «Newcastle progetto interessante, ma in futuro…» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Bruno Guimaraes svela: «Newcastle progetto interessante, ma in futuro...» - - 777Xsi : Bruno Guimarães: “Il progetto di Newcastle è più che interessante. L'idea di questa stagione è restare in Premier L… - ItaliaNewcastle : Bruno Guimaraes ha finalmente avuto la possibilità di incontrare i suoi compagni di squadra del Newcastle dopo il s… - LPincherle : Laggiù che Bruno Guimarães che firma -