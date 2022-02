ANGI Ferrieri | a 30 anni dal Trattato di Maastricht | un appello per il rilancio dell’Europa all’insegna del digitale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– Il 7 febbraio 1992 a, cittadina nel Sud dei Paesi Bassi, al confine con il Belgio e a pochissimi chilometri dalla frontiera con la Germania, i capi di Stato degli allora 12 Paesi membri della Comunità europea – Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Regno Unito – si riunirono per sottoscrivere ilistitutivo dell’Unione europea. Definito, come recita il suo titolo primo, una nuova tappa nel processo di creazione di un’Unione sempre più stretta tra i popoli, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, ilè ricordato soprattutto per i requisiti economici e finanziari che gli Stati membri dovevano soddisfare per l’ingresso nell’Unione economica e monetaria. Il ...