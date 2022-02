Angelina Jolie condivide una lettera commovente di una giovane donna afgana: "Non dimentichiamole" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Angelina Jolie ha appena condiviso una lettera toccante inviatele da una giovane donna attraverso la quale la star ha chiesto ai suoi fan di non dimenticare le donne dell'Afghanistan. Angelina Jolie ha chiesto ai suoi follower sui social media di essere consapevoli delle atrocità commesse in Afghanistan. Questo sabato l'attrice 46enne ha condiviso su Instagram una lettera che ha ricevuto da una giovane donna afgana, parti della quale sono state censurate per non rivelare la sua identità. "Una giovane donna in #Afghanistan mi ha inviato questa lettera", ha scritto la Jolie nella didascalia del suo post. "Sto proteggendo la sua identità, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha appena condiviso unatoccante inviatele da unaattraverso la quale la star ha chiesto ai suoi fan di non dimenticare le donne dell'Afghanistan.ha chiesto ai suoi follower sui social media di essere consapevoli delle atrocità commesse in Afghanistan. Questo sabato l'attrice 46enne ha condiviso su Instagram unache ha ricevuto da una, parti della quale sono state censurate per non rivelare la sua identità. "Unain #Afghanistan mi ha inviato questa", ha scritto lanella didascalia del suo post. "Sto proteggendo la sua identità, ...

