VIDEO Mahmood e Blanco vincitori Sanremo 2022 La canzone “Brividi”

Mahmood e Blanco vincitori Sanremo 2022. La canzone "Brividi" (Di domenica 6 febbraio 2022) Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022. I due artisti hanno trionfato sul palco del Teatro Ariston cantando la loro "Brividi", un brano che è piaciuto fin dalle prime battute di questa kermesse canora e che è riuscito a trionfare in una tiratissima finale. La coppia ha convinto la giuria e il televoto, riuscendo ad avere la meglio sull'apprezzata Elisa e sull'infinito Gianni Morandi. Mahmood e Blanco rappresenteranno l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino tra tre mesi. Per Mahmood si tratta del secondo sigillo al Festival di Sanremo, visto che aveva già trionfato nel 2019 con "Soldi".

Radio1Rai : ?? #Sanremo2022 Assedio di fan all’albergo di Mahmood e Blanco. Lui chiede di indossare la mascherina - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - trash_italiano : La vittoria di Mahmood e Blanco. #Sanremo2022 - keepitupwithgab : Mahmood quando domattina si renderá conto che dovrà fare ancora da babysitter a Blanco fino all'Eurovision - flavhar : RT @Saradido27: mahmood all’eurovision che deve fare da babysitter a blanco fare interviste non in italiano cantare e dover spiegare ai fra… -