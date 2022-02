Vasco Rossi domani compie 70 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) –è il compleanno di70. “Devo tutto alla musica che non fa distinzioni di sorta, non è il passare del tempo che conta, ma come lo usi” aveva detto qualche tempo fa, parlando dei suoi pmi 70. “Intrigante è il viaggio che la musica ti permette tra fortissime emozioni, splendide illusioni e tremende delusioni. Sono 70 volte che la terra mi fa girare intorno al sole e… la testa non mi gira ancora”. Così come aveva parlato in occasione dei 40di ‘Vado al massimo’, con cui nel 1982 era atterrato da ‘alieno’ al Festival, travolgendolo e dividendo il pubblico tra favorevoli e contrari. La classifica non lo premiò, il festival non era pronto per la sua proposta di rottura ma fuori dall’Ariston stavano ...