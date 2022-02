Un asciugacapelli come regalo per San Valentino: la proposta Parlux (Di domenica 6 febbraio 2022) MILANO – San Valentino crea molte aspettative… Il regalo deve essere perfetto. Fiori o cioccolatini sono sempre graditi… ma cosa ne pensi di qualcosa di realmente utile per lei?. Da Parlux arriva il nuovissimo asciugacapelli Parlux ALYON® Red, tecnologia professionale unita a una cura estrema per ogni tipo di capello. La nuova colorazione rosso intenso tinge il phon migliore di Parlux, azienda italiana leader mondiale nella produzione di asciugacapelli professionali. Alle chiome ricce è dedicato il Pack con il diffusore MagicSense®, incluso nella confezione, ideale per domare l’effetto crespo ed ottenere asciugature naturali. La passione dell’azienda milanese nel fornire la soluzione ideale per i professionisti dei migliori saloni di bellezza si traduce in un prodotto ... Leggi su lopinionista (Di domenica 6 febbraio 2022) MILANO – Sancrea molte aspettative… Ildeve essere perfetto. Fiori o cioccolatini sono sempre graditi… ma cosa ne pensi di qualcosa di realmente utile per lei?. Daarriva il nuovissimoALYON® Red, tecnologia professionale unita a una cura estrema per ogni tipo di capello. La nuova colorazione rosso intenso tinge il phon migliore di, azienda italiana leader mondiale nella produzione diprofessionali. Alle chiome ricce è dedicato il Pack con il diffusore MagicSense®, incluso nella confezione, ideale per domare l’effetto crespo ed ottenere asciugature naturali. La passione dell’azienda milanese nel fornire la soluzione ideale per i professionisti dei migliori saloni di bellezza si traduce in un prodotto ...

Come scegliere l'asciugacapelli migliore per le nostre esigenze in base a consumi, prestazioni, rumori e accessori per quanto indispensabile, molto donne non sono felici di dover fare il bucato o caricare e poi svuotare la lavastoviglie. L'asciugacapelli, invece, rimanda a un momento di cura del proprio corpo, ...

