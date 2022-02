Short track | Pechino 2022 | Pietro Sighel a caccia dell’impresa domani sui 1000 metri I suoi avversari nei quarti

Advertising

ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - OA_Sport : #SHORTTRACK Jannik Sinner dedica una storia su Instagram all'argento della staffetta mista #Beijing2022 - infoitsport : Pechino 2022 - Due argenti per l'Italia tra pattinaggio e short track: Arianna Fontana nella storia -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

... che si gode infatti i due argenti conquistati da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio di velocità femminile e dalla staffetta mista di, composta in finale da Arianna ...Nell'ordine in cui sono arrivati: Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio di velocità, la staffetta mista delloe il curling a coppie di Stefania Constantino e Amos Mosaner ...Plans also included a 200m short course competition BMX track for up to eight riders, launching from a 5m start hill, and the site would have been laid out to prioritise cyclists and pedestrians with ...Arianna Fontana is just one podium finish away from short-track speed skating history. Fontana is tied with Viktor An of South Korea/Russia and Apolo Ohno of the United States for the most Olympic ...