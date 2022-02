Running, Maratona San Valentino 2022: risultati e classifica. Successi per Simukeka e Salvatori (Di domenica 6 febbraio 2022) Circa 1000 podisti si sono dati appuntamento nella mattina di domenica 6 febbraio a Terni per l’undicesima edizione della Maratona di San Valentino. Oltre alla 42km, sulle strade della città umbra era in programma la mezza Maratona. Nella Maratona successo finale per Jean Baptiste Simukeka (GS Orecchiella Garfagnana) che ha chiuso in 2h20’23’’, precedendo l’infaticabile Mohamed Hajjy (Atletica Castenaso Celtic Cruid), reduce dal successo a Pesaro sette giorni or sono. Per Hajjy un crono finale di 2h28’18’’. La terza piazza è stata invece conquistata dall’ultramaratoneta dell’AVIS Castel San Pietro Matteo Lucchese in 2h32’06’’. Tra le donne, ottima prestazione per Paola Salvatori (US Roma 83) che ha vinto in 2h48’45’’, precedendo di soli 5’’ l’atleta australiana Melissah ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Circa 1000 podisti si sono dati appuntamento nella mattina di domenica 6 febbraio a Terni per l’undicesima edizione delladi San. Oltre alla 42km, sulle strade della città umbra era in programma la mezza. Nellasuccesso finale per Jean Baptiste(GS Orecchiella Garfagnana) che ha chiuso in 2h20’23’’, precedendo l’infaticabile Mohamed Hajjy (Atletica Castenaso Celtic Cruid), reduce dal successo a Pesaro sette giorni or sono. Per Hajjy un crono finale di 2h28’18’’. La terza piazza è stata invece conquistata dall’ultramaratoneta dell’AVIS Castel San Pietro Matteo Lucchese in 2h32’06’’. Tra le donne, ottima prestazione per Paola(US Roma 83) che ha vinto in 2h48’45’’, precedendo di soli 5’’ l’atleta australiana Melissah ...

Advertising

sportface2016 : #Running, i risultati e la classifica della Maratona San Valentino 2022. Successi per Simukeka e Salvatori - umbriaOn : #Terni, prima #maratona di #SanValentino in epoca #Covid: #record nella mezza maschile - Gallery - CalcioGraffiti : ABEBE BIKILA - umbriaOn : #Terni, la prima #maratona di #SanValentino in epoca #Covid - La fotogallery della #partenza… - Pirata_1968 : Fatemi sentire la vostra vicinanza per la mia gara di domani È una Mezza Maratona 'virtuale' 21,097 km Praticamente… -