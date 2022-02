Rai in pressing su Amadeus per il prossimo Festival | ' Onorato | ma dobbiamo ragionarci'

(Di domenica 6 febbraio 2022) "Sonodella proposta dell'amministratore delegato di rimanere per il. Lo ringrazio, ma come ha detto Fuortesragionare a menti riposate". La risposta di...

Hugmered : Ma che succede? Siamo al secondo artista?? Ama ma tutto bene? La rai ti ha fatto pressing ammettilo #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Rai pressing

Gazzetta del Sud

è casa mia". Amadeus quater? Tutti rivogliono all'Ariston il presentatore "siciliano"Visti i risultati, Amadeus/Amedeo/Amedeus/Ama/Coso (per dirla alla Foer) rischia di subire ildellaanche per il 2023. Il consiglio della Ferilli è cult: "Se non lo vuoi rifare, stasera ...C'è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria - ha aggiunto -. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia».Ascolti tv 30 gennaio: chiusura boom per La Sposa. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!