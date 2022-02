Ospina | “Il calcio mi ha dato tutto Rinnovo? Vedremo”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la vittoria per 2-0 contro il Venezia, Davidè intervenuto a DAZN. Questo risultato gli è valso un traguardo molto importante: cento presenze con la porta inviolata.si è detto molto soddisfatto di ciò e della stagione che lui e il Napoli stanno portando avanti. Ecco quanto evidenziato: “Oggi è la tua centesima presenza senza subire gol. Sei il terzo sudamericano a riuscirci nei top 5 campionati europei“. “Non lo sapevo, sono felice della mia avventura europea. Dopo Francia e Inghilterra, ora continuo a lavorare anche in Italia perché nelnon bisogna fermarsi mai. Non voglio ancora ritirarmi, voglio vedere giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Ilmi hae voglio continuare. “Il mister ha tanta fiducia in me. A fianco a me ...