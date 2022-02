Operaio cade da impalcatura e muore a Ravenna | un indagato

(Di domenica 6 febbraio 2022) Un muratore di origine romena di 52 anni, Vasile Burcut, è morto in seguito a un infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere edile di via Carso a. L'incidente risale alle 15 circa di ...

Un muratore di origine romena di 52 anni, Vasile Burcut, è morto in seguito a un infortunio sul lavoro verificatosi in un cantiere edile di via Carso a Ravenna. L'incidente risale alle 15 circa di ...L'stava lavorando in quota, su un ballatoio, quando è precipitato per circa 5 metri. Sarà l'autopsia a stabilire se all'origine della caduta ci possa essere stato un malore, se abbia perso l'...cadendo al suolo dopo un volo di 4-5 metri almeno. Al momento non sono state riscontrare palesi violazioni legate alla caduta dell’uomo. (ANSA) ...cadendo al suolo dopo un volo di 4-5 metri almeno. Al momento non sono state riscontrare palesi violazioni legate alla caduta dell'uomo. (ANSA).