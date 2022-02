Napoli, Spalletti: “Questa vittoria ci dà una consapevolezza superiore” (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa vittoria ci dà quella consapevolezza superiore, abbiamo la possibilità di fare buone partite, di giocare sempre per vincere. Oggi abbiamo portato a casa una vittoria importante su un campo difficile”. Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Venezia ai microfoni di DAZN. Osimhen: “Lui le qualità le ha, siamo noi che dobbiamo migliorare nel servirlo, non palleggiare sempre e non mettere i difensori in condizioni di difendere sulle sue qualità. Nel primo tempo abbiamo giocato troppo sui piedi e poco nello spazio, costringendolo ad avere tutta la squadra avversaria attorno”. Centrocampo: “O due mediani e un trequarti o due mezzali e un vertice basso cambia poco. La cosa importante è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“ci dà quella, abbiamo la possibilità di fare buone partite, di giocare sempre per vincere. Oggi abbiamo portato a casa unaimportante su un campo difficile”. Così Luciano, allenatore del, dopo lacontro il Venezia ai microfoni di DAZN. Osimhen: “Lui le qualità le ha, siamo noi che dobbiamo migliorare nel servirlo, non palleggiare sempre e non mettere i difensori in condizioni di difendere sulle sue qualità. Nel primo tempo abbiamo giocato troppo sui piedi e poco nello spazio, costringendolo ad avere tutta la squadra avversaria attorno”. Centrocampo: “O due mediani e un trequarti o due mezzali e un vertice basso cambia poco. La cosa importante è ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Il Napoli deve fare il Napoli. Questa squadra è costruita per cercare di vincere qualsiasi partita. È… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - DiMarzio : .@sscnapoli I Luciano #Spalletti commenta a caldo #VeneziaNapoli - Ftbnews24 : ?? #Venezia-Napoli, le parole di Osimhen: “Sono contento, la maschera funziona bene” #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA… - Ftbnews24 : ?? #Venezia-Napoli, Spalletti: “Vittoria della maturità in vista dell’Inter” #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA #UEL… -