Mazzarri: 'Vincere dà soddisfazione? Fatto ancora niente' (Di domenica 6 febbraio 2022) "Vincere giocando pure bene sul campo di una squadra forte come l'Atalanta è una grande soddisfazione e un grande passo avanti, ma non abbiamo ancora Fatto niente". Walter Mazzarri getta acqua sul ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 6 febbraio 2022) "giocando pure bene sul campo di una squadra forte come l'Atalanta è una grandee un grande passo avanti, ma non abbiamo". Waltergetta acqua sul ...

Advertising

glooit : Mazzarri: 'Vincere dà soddisfazione? Fatto ancora niente' leggi su Gloo - OAccomando91 : #Mazzarri a #Dazn: “#Cagliari come #Reggina? Avevo bisogno di uno stimolo del genere. Dopo vent’anni Vincere questa… - Sa_Bruxa : Non ci credo che Mazzarri ha fatto vincere una squadra senza Joao, Pavo, Nandez, Keita e Rog, con Dalbert seconda p… - Rikymilanista92 : #AtalantaCagliari vittoria pesantissima per il Cagliari in chiave salvezza. Poi impresa andare a vincere a Bergamo… - michaelddr6 : RT @vivalalibert2: Senza Joao Pedro e Pavoletti, va a vincere a Bergamo, quanto poco rispetto per la carriera di Walter Mazzarri -