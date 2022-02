La Juve vola col mercato | 2-0 al Verona grazie a Vlahovic e Zakaria Allegri è già 4° | Inter a 8 punti

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il nuovo corso. Lantus di Massimilianolo inaugura questa sera alle 20.45 vincendo per 2-0 contro l'Hellasdell'ex...

Il difensore giallazzurro ha festeggiato il clamoroso approdo allacon il quarto gol ... IL FROSINONENelle ultime 6 partite i giallazzurri hanno conquistato 13 punti come il Lecce. Come detto ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Juventus sta vincendo contro l'Hellas Verona grazie ai suoi uomini mercato: dopo Vlahovic in gol anche Zakaria La Juventus sta trovando una vittoria ...Ma questa è un’altra Juve. E va tenuta nella dovuta considerazione. Fino alla fine. Crolla l’Atalanta, vola il Napoli Con la vittoria dello Stadium, la Juve si prende il quarto posto scavalcando ...Dusan Vlahovic e Zakaria, freschi acquisti del mercato invernale della Juventus, si presentano mandando un chiaro messaggio al campionato. La Signora batte 2-0 il Verona e dopo il deserto lasciato ...