Inter-Roma in tv in chiaro: data, orario, streaming quarti di finale Coppa Italia 2021/2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Alle 21:00 di martedì 8 febbraio Inter e Roma scenderanno in campo a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022. Inzaghi contro Mourinho, entrambi reduci dalle delusioni8 di campionato contro Milan e Genoa e con tanta voglia di conquistare il pass per il turno successivo. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà aggiornati nell’arco dei novanta minuti ma anche nel post partita: aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, moviole live, parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Alle 21:00 di martedì 8 febbraioscenderanno in campo a San Siro per ididi. Inzaghi contro Mourinho, entrambi reduci dalle delusioni8 di campionato contro Milan e Genoa e con tanta voglia di conquistare il pass per il turno successivo. La partita sarà trasmessa in diretta tv insu Canale 5 oltre che insulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà aggiornati nell’arco dei novanta minuti ma anche nel post partita: aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, moviole live, parole dei protagonisti. SportFace.

