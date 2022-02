Finalmente Bublik! Zverev sconfitto in finale a Montpellier, primo titolo in carriera (Di domenica 6 febbraio 2022) Montpellier non è Sanremo. E un campo da tennis è sempre imprevedibile, specie se tra i protagonisti c'è Aleksandr Bublik: il kazako stupisce tutti, ribalta il pronostico - a differenza di quanto ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 febbraio 2022)non è Sanremo. E un campo da tennis è sempre imprevedibile, specie se tra i protagonisti c'è Aleksandr Bublik: il kazako stupisce tutti, ribalta il pronostico - a differenza di quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Bublik Finalmente Bublik! Zverev sconfitto in finale a Montpellier, primo titolo in carriera E un campo da tennis è sempre imprevedibile, specie se tra i protagonisti c'è Aleksandr Bublik: il ... 6 - 4 6 - 3 in favore del prossimo numero 31 al mondo, che a 24 anni dà finalmente concretezza al ...

Finalmente Bublik! Zverev sconfitto in finale a Montpellier, primo titolo in carriera La Gazzetta dello Sport Tennis, Bublik sorprende Zverev a Montpellier Il 24enne kazako Alexander Bublik, numero 35 del mondo, ha conquistato il primo titolo della sua carriera battendo in finale il tedesco Alexander Zverev, primo favorito del tabellone e numero 3 del ...

ATP Montpellier, finalmente Bublik! Spazza via Zverev e conquista il primo titolo in carriera Nella finale dell’Open Sud de France di Montpellier è stato l’Alexander che non ti aspetti a trionfare. Bublik ha infatti sorpreso tutti, trasformando quella che doveva essere una passerella per ...

