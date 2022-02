(Di domenica 6 febbraio 2022)in onda su Retequattro si parlerà anche del mondo parallelo dei no-vax e dell’inchiesta sull’allarme sicurezza a Milano Domenica 6, in prima serata su Retequattro, a “– Prima serata”, il programma di approfondimento targato Videonews, ampio spazio aldi: dalle polemiche in seguito alla fiaba Lgbtq di Checco Zalone, alla replica al comico da parte di alcuni virologi, fino alle esibizioni canore in cui si sono lanciati alcuni politici. Se ne parlerà con tanti ospiti, tra cui Fabrizio Del Noce, collegato dal Portogallo, Monica Cirinnà, Alessandra Mussolini, Daniele Capezzone e Vittorio Sgarbi. Nel corso della serata, con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e il professor Fabrizio Pregliasco, continua il racconto della ...

Advertising

bobogiac : Per il dopofestival di #RadioLeopolda abbiamo pensato a due conduttori d’eccezione: Lisa Noja e Luciano Nobili. Vi… - Lopinionista : Dopofestival di Sanremo nella puntata di Controcorrente del 6 febbraio - ams_kohaku : RT @risufumi: ricordo qncora quella edizione di sanremo dove c’era il dopofestival e dovevi stare fino alle 4 di notte collegato a rai - risufumi : ricordo qncora quella edizione di sanremo dove c’era il dopofestival e dovevi stare fino alle 4 di notte collegato a rai - unvotoperimma : RT @Controcorrentv: Al centro dell’appuntamento di domani con #Controcorrente Prima Serata, il dopofestival di Sanremo. Ne parleremo con #F… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopofestival Sanremo

Fanpage.it

, 5 febbraio 2022 - La finale si è conclusa con la vittoria andata al duo Mahmood - Blanco. ... Qui non si scherza 110 e lodeUn po' ci manca perché i cantanti si lasciavano andare ...... che insieme al loro cane si sono concessi un attimo di pausa dal Festival: 'Sono le 3 e mezza del mattino - dice il conduttore nella Stories su Instagram - e siamo in giro adopo la terza ...Come da comunicato stampa, ampio spazio al dopofestival di Sanremo: dalle polemiche in seguito alla fiaba Lgbtq di Checco Zalone; alla replica al comico da parte di alcuni virologi, fino alle ...Sanremo, 5 febbraio 2022 - La finale si è conclusa con la vittoria andata al duo Mahmood-Blanco. Queste le nostre (e definitive) pagelle diverse. La maglia nera. Iniziamo con l'ultima canzone classifi ...