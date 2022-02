Dal tackle di Maignan a Diaz che zittisce Calhanoglu: Milan da scudetto in 5 scatti (Di domenica 6 febbraio 2022) Una rimonta pazzesca, un secondo tempo - anzi tre minuti del secondo tempo - che è già entrato nell'epica rossonera. Il giorno dopo, i tifosi Milanisti stanno rivivendo in una sorta di interminabile ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 febbraio 2022) Una rimonta pazzesca, un secondo tempo - anzi tre minuti del secondo tempo - che è già entrato nell'epica rossonera. Il giorno dopo, i tifosiisti stanno rivivendo in una sorta di interminabile ...

Advertising

sportli26181512 : Dal tackle di Maignan a Diaz che zittisce Calhanoglu: Milan da scudetto in 5 scatti: Dal tackle di Maignan a Diaz c… - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Dal tackle di Maignan a Diaz che zittisce Calhanoglu: Milan da scudetto in 5 scatti #derby - Gazzetta_it : Dal tackle di Maignan a Diaz che zittisce Calhanoglu: Milan da scudetto in 5 scatti #derby - LoJamesiano : ti fai togliere palla in tackle dal portiere e ti fai anche dribblare CORNUTOOOOOOO - SimonePini7 : @TheMarkGordon @PierangeloRiga1 Parliamo del tackle sul turco con uscita dal raddoppio di tacco ?????? -