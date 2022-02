Covid | Figliuolo | “Arretramento del virus | ora normalità”

(Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb – Ilè in, e anche il generale Francescolo ammette nelle dichiarazioni pubblicate dall’Ansa.in calo, ma perc’è sempre “cautela”in calo, elo riconosce. Però, certamente, non può mancare l’avvertimento e il rammentare quanto ilcircoli lo stesso (non si capisce bene per quale motivo non dovrebbe, ma vabbé), e quanto l’attenzione debba rimanere “alta”. Ma se non altro si riconosce che stia arrivando una fase “più favorevole”. Cosa comporta tutto ciò? Che le risorse sanitarie – si legge – dovranno essere “ribilanciate” verso la cura delle patologie gravie e della prevenzione. Niente quarta dose, per ora Non ci dovrebbe essere una quarta dose, almeno per ora: forse in ...

Così,su Repubblica, il commissario per l'emergenza. Senza la "booster ci sarebbero state ben altre conseguenze", ha detto. Quarta dose? "Non è prevista: se necessario in futuro, se ...: 'Virus arretra, ora torni normalità negli ospedali' 'Le curve di contagi e ricoveri continuano a calare. Il virus però circola ancora. Bisogna tenere alta l'attenzione ora che ...Così, in un’intervista a la Repubblica, il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, spiegando che “una quarta vaccinazione come le precedenti non è prevista per il prossimo futuro.Così in un’intervista a Repubblica il commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo. Per Figliuolo “L’accelerazione sulle terze dosi in autunno ci ha messo al riparo dalle peggiori conseguenze ...