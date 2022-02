Cosmary è stata eliminata da Amici, Alessandra Celentano attacca Veronica Peparini: “Poi sono io la cattiva” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La puntata del 6 febbraio di Amici è stata infuocata. I professori hanno alzato i toni, visto che la corsa alla fase serale del programma televisivo, s’avvicina. Soprattutto nel ballo, l’atmosfera si è scaldata. Cosmary è stata messa in sfida e ha dovuto lasciare la scuola di Amici. Tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro è guerra aperta. Cosmary eliminata da Amici L’appuntamento domenicale di Amici è ripreso, dopo la sospensione dovuta alle varie positività al Covid-19, riscontrate nella scuola di Canale5. Ma, la puntata del 6 febbraio del talent show, ha portato subito una brutta notizia. Cosmary ha dovuto abbandonare il talent show, tra le lacrime. Una ballerina, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) La puntata del 6 febbraio diinfuocata. I professori hanno alzato i toni, visto che la corsa alla fase serale del programma televisivo, s’avvicina. Soprattutto nel ballo, l’atmosfera si è scaldata.messa in sfida e ha dovuto lasciare la scuola di. Trae Raimondo Todaro è guerra aperta.daL’appuntamento domenicale diè ripreso, dopo la sospensione dovuta alle varie positività al Covid-19, riscontrate nella scuola di Canale5. Ma, la puntata del 6 febbraio del talent show, ha portato subito una brutta notizia.ha dovuto abbandonare il talent show, tra le lacrime. Una ballerina, ...

