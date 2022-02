Brancaccio | torna Alice in Wonderland del Circus – Theatre Elysium di Kiev

(Di domenica 6 febbraio 2022) Teatro : 30 atleti, acrobati e ballerini internazionali per il capolavoro di Lewis Carrol Dopo il grande successo con tre settimane di tutto esauritoal Teatroildiconin, tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol. Uno spettacolo unico al mondo, sofisticato ed elegante. 30 atleti, acrobati e ballerini internazionali racconteranno attraverso la più innovativa delle arti circensi la fiaba dinel mondo delle meraviglie, intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza, in un’atmosfera fiabesca grazie alle musiche e alle proiezioni di scenari onirici. In scena i personaggi della fiaba,, il Cappellaio ...

CulturSocialArt : torna al Teatro Brancaccio il Circus – Theatre Elysium di Kiev con Alice in Wonderland

Chi ha paura di Virginia Woolf? in scena al Teatro Bellini. Forse una farsa divertimento in due atti di Tato Russo, che vede in scena Mario, Sergio. Torna il concorso musicale "Salvatore Buscemi", che porta il nome del professore che ha dedicato la formazione dei ragazzini dell'istituto comprensivo Ingrassia - Maneri - Don Milani. Questo il segreto del successo della Domenica Metropolitana che torna domani, per la gioia dei fiorentini. Sarà aperta al pubblico anche la Cappella Brancacci (con orario 13-17 - ultimo accesso). Sara Brancaccio pronta a tornare in Rai al fianco di Antonella Clerici nel programma È sempre mezzogiorno? L'indizio sui social fa davvero sognare i fan della food blogger. La stagione televisiva 2020.