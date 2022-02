Basket Serie A1, Varese-Virtus Bologna (80-81): cronaca e tabellino (Di domenica 6 febbraio 2022) La Virtus Segafredo Bologna fatica ma vince in casa di un’ottima Openjobmetis Varese, nella sfida valida per la 19esima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Keene non riesce a ripetere la prestazioni stratosferiche delle ultime settimane ma si rivela comunque prezioso portando punti importanti da tiro libero, mentre l’exploit di serata viene firmato da Vene, che con 27 punti e il 7/11 da tre è il top scorer di serata; tra gli uomini di Scariolo, il miglior marcatore è Haiteh, che domina anche ai rimbalzi (9, di cui 7 difensivi). 80-81 il risultato finale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE LA PARTITA – Partenza lanciata per ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) LaSegafredofatica ma vince in casa di un’ottima Openjobmetis, nella sfida valida per la 19esima giornata dellaA1 2021/2022 di. Keene non riesce a ripetere la prestazioni stratosferiche delle ultime settimane ma si rivela comunque prezioso portando punti importanti da tiro libero, mentre l’exploit di serata viene firmato da Vene, che con 27 punti e il 7/11 da tre è il top scorer di serata; tra gli uomini di Scariolo, il miglior marcatore è Haiteh, che domina anche ai rimbalzi (9, di cui 7 difensivi). 80-81 il risultato finale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE LA PARTITA – Partenza lanciata per ...

