Axl Rose | i 60 anni dello storico frontman dei Guns N’ Roses

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 6 febbraio 2022) Compie oggi 60Axl, lodeiN’s, una delle band più famose del mondo e caposaldo del rock’80-’90. Una timbro inconfondibile e una voce intensa ed energica che gli ha permesso anche, per due, di sostituire Brian Johnson negli AC/DC. Ripercorriamone la carriera attraverso alcuni dei brani più celebri. Civil War Inizia come una ballata, ma evolve come pezzo rock di straordinaria energia e di forte potenza emotiva. Come il titolo suggerisce, si tratta di una canzone contro ogni tipo di guerra, conflitto e discriminazione. Un vero e proprio inno dei diritti umani e civili. Simpathy For The Devil La canzone da ascoltare secondo Slash, primo chitarrista deiN’ ...