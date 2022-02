Sanremo 2022: scaletta 5 febbraio e ospiti (Di sabato 5 febbraio 2022) Stasera, 5 febbraio, andrà in onda la quinta serata – la finale – del Festival di Sanremo 2022, che si chiuderà con la proclamazione del vincitore della 72esima edizione della kermesse musicale. La serata sarà ancora in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, condotta da Amadeus – che è anche direttore artistico -, affiancato questa volta dall’amata attrice Sabrina Ferilli. ospiti Sanremo 5 febbraio 2022 La serata finale del Festival di Sanremo vedrà salire sul palco come superospite il cantante Marco Mengoni. Si esibirà anche la banda della Guardia di Finanza e potremmo assistere ad un omaggio a Raffaella Carrà, recentemente scomparsa. Fabio Rovazzi e Orietta Berti non saranno più sulla nave, ma direttamente sul palco dell’Ariston. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 5 febbraio 2022) Stasera, 5, andrà in onda la quinta serata – la finale – del Festival di, che si chiuderà con la proclamazione del vincitore della 72esima edizione della kermesse musicale. La serata sarà ancora in diretta dal Teatro Ariston di, condotta da Amadeus – che è anche direttore artistico -, affiancato questa volta dall’amata attrice Sabrina Ferilli.La serata finale del Festival divedrà salire sul palco come superospite il cantante Marco Mengoni. Si esibirà anche la banda della Guardia di Finanza e potremmo assistere ad un omaggio a Raffaella Carrà, recentemente scomparsa. Fabio Rovazzi e Orietta Berti non saranno più sulla nave, ma direttamente sul palco dell’Ariston. ...

