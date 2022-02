Sanremo 2022, la classifica generale della quarta serata (Di sabato 5 febbraio 2022) La classifica generale della quarta serata di Sanremo 2022 Questa sera, venerdì 4 febbraio, ha avuto luogo la puntata dedicata alle cover anni ’70, ’80 e ’90 al Festival di Sanremo 2022. Lo show è partito con Noemi per poi proseguire con Giovanni Truppi, Elisa, Gianni Morandi e tantissimi altri. Tutti e 25 i Big, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 5 febbraio 2022) LadiQuesta sera, venerdì 4 febbraio, ha avuto luogo la puntata dedicata alle cover anni ’70, ’80 e ’90 al Festival di. Lo show è partito con Noemi per poi proseguire con Giovanni Truppi, Elisa, Gianni Morandi e tantissimi altri. Tutti e 25 i Big, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - UgoBaroni : RT @Adnkronos: Jovanotti - Amadeus: al festival di #Sanremo2022 amicizia, gioia e poesia. - SimonaDondini : RT @RaiUno: A #Sanremo2022 @LinoGuanciale canta i #Beatles ?? Guarda la clip su RaiPlay ? -