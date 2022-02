Roma Genoa 0-0 LIVE: si comincia all’Olimpico (Di sabato 5 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Genoa si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Genoa 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia all’Olimpico Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Roma Genoa 0-0: risultato e tabellino Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, OLIVEira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland Niles; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Vanheusden, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – SiMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland Niles; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho(4-3-3): Sirigu; Hefti, Vanheusden, ...

