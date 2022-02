Ora fatti e non trucchi

Advertising

peppeprovenzano : Il discorso di #Mattarella è stato il più applaudito della storia? Giusto. Bene, ora gli applausi si traducano in… - AngeloCiocca : #worldcancerday . Molte parole, pochi fatti. Sono tantissimi gli oncologi che oggi, a causa della #Pandemia da… - enpaonlus : Ministero Salute salva maiali e suidi da affezione. Enpa: “Grande soddisfazione! Questi maiali era trattati come an… - mario0549 : RT @VIGELLI: Unica riflessione politica e di circostanza sul discorso perfetto di Mattarella, che mi viene, è: Renzi mosse il mondo per ave… - DovevoDirlo : JESSICA MA LEVATI DA QUEL TAVOLO, FATTI CERCARE, RAGA IO STACCO STO, LUI L'HA SALUTATA DUE VOLTE E ORA É ANCORA AL… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora fatti

il Giornale

... che ci haumani da circa duecentocinquantamila anni, è in crisi e in discussione e noi, che ...che l'editore Meltemi mette meritoriamente a disposizione con un certo ritmo i suoi lavori anche ...Voto 6 Giovanni Truppi , 'Nella miadi libertà': Truppi porta per la prima volta Capossela sul ... Voto 7 Gianni Morandi , 'Medley':mandare dalla mamma a prendere il booster! Con Jovanotti in ...E oggi ci chiediamo: le nuove e forti parole usate da questo rinnovato presidente, si tradurranno in fatti, leggi e riforme? Perché a questo punto sarebbe un vero disastro se il Parlamento plaudente ...Ma ora è costretto a cercare una via d’uscita, che gli consenta di salvare la faccia, presentandola come un successo. La crisi ucraina inizia e finisce nel mistero di quest’uomo molto situazionista.