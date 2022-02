Motorola Moto G Stylus 2022: svelato ufficialmente (Di sabato 5 febbraio 2022) L’azienda statunitense lancerà a breve il suo nuovo Moto G Stylus, smartphone medio gamma con un ampio schermo da 6,8? e SoC MediaTek Helio G88 ad un prezzo competitivo Motorola propone solo per il mercato statunitense, almeno al momento, il suo nuovo device Moto G Stylus, evoluzione del modello uscito lo scorso 2021. La nuova versione offre un display da 6,8? con refresh rate fino a 90Hz, una batteria da 5000mAh (invece dei 4000mAh della precedente edizione), e l’adozione di un SoC diverso, il MediaTek Helio G88 invece dello Snapdragon 678 di Qualcomm. Segnaliamo che non è previsto il supporto alle reti 5G. Moto G Stylus 2022: scheda tecnica All’interno del terminale trovano posto: Display: LCD IPS da 6,8? FHD+ (2460 x 1080p) e ... Leggi su tuttotek (Di sabato 5 febbraio 2022) L’azienda statunitense lancerà a breve il suo nuovo, smartphone medio gamma con un ampio schermo da 6,8? e SoC MediaTek Helio G88 ad un prezzo competitivopropone solo per il mercato statunitense, almeno al momento, il suo nuovo device, evoluzione del modello uscito lo scorso 2021. La nuova versione offre un display da 6,8? con refresh rate fino a 90Hz, una batteria da 5000mAh (invece dei 4000mAh della precedente edizione), e l’adozione di un SoC diverso, il MediaTek Helio G88 invece dello Snapdragon 678 di Qualcomm. Segnaliamo che non è previsto il supporto alle reti 5G.: scheda tecnica All’interno del terminale trovano posto: Display: LCD IPS da 6,8? FHD+ (2460 x 1080p) e ...

