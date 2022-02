Mascherine Ffp2 Made in Sicily da oggi in tutte le farmacie

Advertising

fattoquotidiano : E LO STATO PAGA Gli istituti devono acquistarle nelle farmacie e dai rivenditori convenzionati a 75 centesimi l'un… - repubblica : Scuola, la denuncia: 'FFp2 con graffette invece di cuciture: inutilizzabili le mascherine inviate dal ministero' [d… - Open_gol : Due centimetri sotto lo standard. E i lacci non si infilano. I presidi parlano di danno erariale - Ty_il_nano : Oggi il bambino è tornato con due mascherine ffp2 nello zainetto. Due. Siamo commossi. Forse qualche professore si… - messina_oggi : Covid, nelle farmacie arrivano le mascherine made in SicilyPALERMO (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile trovare in… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine Ffp2

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica 'prosegue per tutti in presenza - stabilisce il decreto - con l'utilizzo dida ...Per chi non è vaccinato ed esce dalla quarantena negativo sarà obbligatorio indossareper i 5 giorni seguenti l'uscita dall'isolamento. Quadro in evoluzione Per tutti gli altri le ...PALERMO (ITALPRESS) - Da oggi sarà possibile trovare in farmacia le mascherine Ffp2 prodotte dalle imprese siciliane. Si partirà con una fornitura di 150 mila pezzi settimanali, ma l'obiettivo ...11:51Covid, nelle farmacie arrivano le mascherine Ffp2 Made in Sicily 11:51Petrolchimico, limiti alle emissioni, scontro tra i sindaci di Priolo e Melilli 11:51Spaccia per le strade di Giardini Naxos, ...