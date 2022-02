“Ma cosa vuoi?”. GF Vip, lite e gestaccio di Soleil a Katia. Se ne sono accorti tutti (Di sabato 5 febbraio 2022) Colpo di scena al ‘GF Vip’. Tra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli la tensione si è alzata improvvisamente nelle ultime ore e a farne le spese è stata la soprano, che ha subito un gestaccio da parte della compagna di avventura. Le due si stavano battibeccando, quando la giovane si è lasciata andare a questo comportamento che tutti hanno notato. Il video in questione ha immediatamente fatto il giro della rete e sono in tanti ad essere rimasti spiazzati da una situazione sicuramente inaspettata. Su Soleil Sorge sono uscite fuori anche delle voci negative sul suo futuro. A quanto pare, Ilary Blasi non vorrebbe avere Soleil Sorge nel cast de ‘L’Isola nei Famosi’ non solo per il compito di opinionista, ma anche per qualunque altro ruolo. Anche Barbara ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Colpo di scena al ‘GF Vip’. TraSorge eRicciarelli la tensione si è alzata improvvisamente nelle ultime ore e a farne le spese è stata la soprano, che ha subito unda parte della compagna di avventura. Le due si stavano battibeccando, quando la giovane si è lasciata andare a questo comportamento chehanno notato. Il video in questione ha immediatamente fatto il giro della rete ein tanti ad essere rimasti spiazzati da una situazione sicuramente inaspettata. SuSorgeuscite fuori anche delle voci negative sul suo futuro. A quanto pare, Ilary Blasi non vorrebbe avereSorge nel cast de ‘L’Isola nei Famosi’ non solo per il compito di opinionista, ma anche per qualunque altro ruolo. Anche Barbara ...

