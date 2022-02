LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò fa il vuoto, Bezzecchi 3°, Dovizioso 5°, Morbidelli 7° davanti a Bagnaia (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.46 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 12 M. VIÑALES +1.403 3 72 M. Bezzecchi +1.944 4 42 A. RINS +1.958 5 4 A. Dovizioso +1.993 6 20 F. QUARTARARO +2.013 7 35 C. CRUTCHLOW +2.066 8 21 F. Morbidelli +2.081 9 63 F. Bagnaia +2.083 10 36 J. MIR +2.268 03.44 La prima giornata dei Test è partita subito molto forte, con tutti i piloti in pista a fare sul serio. Vedremo se nelle ore più calde della giornata, invece, i team sceglieranno di evitare di affrontare l’asfalto incandescente. 03.42 In azione anche Jorge Martin con la Ducati del team Pramac #SepangTest ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.46 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 41 A. ESPARGARO 1:58.371 2 12 M. VIÑALES +1.403 3 72 M.+1.944 4 42 A. RINS +1.958 5 4 A.+1.993 6 20 F. QUARTARARO +2.013 7 35 C. CRUTCHLOW +2.066 8 21 F.+2.081 9 63 F.+2.083 10 36 J. MIR +2.268 03.44 La prima giornata deiè partita subito molto forte, con tutti i piloti in pista a fare sul serio. Vedremo se nelle ore più calde della giornata, invece, i team sceglieranno di evitare di affrontare l’asfalto incandescente. 03.42 In azione anche Jorge Martin con la Ducati del team Pramac #...

